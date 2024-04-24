نائب أمير مكة يزور مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بجدة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بمحافظة جدة، وكان في استقباله نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المسؤولين.

واطلع الأمير سعود بن مشعل من خلال العرض التعريفي على البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية السعودية اللوجستية، متضمنًا أهدافها ومهامها والمنظومة التدريبية التي تنتهجها، كما استمع لتجارب خريجي برامج الأكاديمية، وخبرات الكادر التدريبي العالمي المشارك في تقديم البرامج.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية لمرافق الأكاديمية وفصولها التدريبية، والاستماع لمجموعة من المتدربين والمتدربات الحاليين في برامج الأكاديمية. يُذكر أنّ الأكاديمية السعودية اللوجستية، إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست في يوليو 2021م باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف لدعم صناعة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، والمشاركة في مسيرة البناء لمنظومة متكاملة ورائدة على جميع المستويات الإقليمية والعالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على تحقيق ذلك.

فيما انطلقت أعمال فرع محافظة جدة في شهر سبتمبر 2023، ويستهدف 8 تخصصات تدريبية تتضمن إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي.

وترتكز الأكاديمية السعودية اللوجستية على مجموعة من المستهدفات التي تتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في توطين هذه الصناعة الحيوية، بتأهيل الكفاءات وتوفير الحلول التدريبية النوعية، وفق أفضل النماذج العالمية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمتمثلة في استثمار الموقع الفريد الذي تمتلكه المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، إضافة لتعظيم الفرص والأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ترتقي بمكانة المملكة عالميًا.