تراند اليوم : سقط سرواله أمام الجمهور .. شاهد: عمدة مدينة كولومبية يتعرض لموقف محرج أثناء حفل في مؤسسة تعليمية

صحيفة الخليج 365: تعرض عمدة مدينة سابانالارغا الكولومبية " خوسيه الياس " ، لموقف محرج خلال إلقاء كلمته في إحدى المؤسسات التعليمية في سابانالارغا.

وأظهر مقطع فيديو العمدة خوسيه الياس وهو يقف على المنصة لإلقاء كلمته وسط الحضور لإحدى المؤسسات التعليمية ، فسقط سرواله فجأة أمام الجميع .

وأبان الفيديو تعرض العمدة للإحراج حيث صمت وصمت جميع الحضور ، فيما ساعدته إحدى الفتيات المنظمات للحفل ، في رفع السروال ، واستعاد العمدة تركيزه بسرعة وواصل إلقاء كلمته.ومزح قائلا : "دعونا نسجل هذا في التاريخ، لقد فقدت 8 كغم حقا".