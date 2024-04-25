تراند اليوم : سقط سرواله أمام الجمهور .. شاهد: عمدة مدينة كولومبية يتعرض لموقف محرج أثناء حفل في مؤسسة تعليمية

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صحيفة الخليج 365: تعرض عمدة مدينة سابانالارغا الكولومبية " خوسيه الياس " ، لموقف محرج خلال إلقاء كلمته في إحدى المؤسسات التعليمية في سابانالارغا.
وأظهر مقطع فيديو العمدة خوسيه الياس وهو يقف على المنصة لإلقاء كلمته وسط الحضور لإحدى المؤسسات التعليمية ، فسقط سرواله فجأة أمام الجميع .
وأبان الفيديو تعرض العمدة للإحراج حيث صمت وصمت جميع الحضور ، فيما ساعدته إحدى الفتيات المنظمات للحفل ، في رفع السروال ، واستعاد العمدة تركيزه بسرعة وواصل إلقاء كلمته.ومزح قائلا : "دعونا نسجل هذا في التاريخ، لقد فقدت 8 كغم حقا".