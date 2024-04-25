تراند اليوم : اعتماد ضوابط جديدة لممارسة الأنشطة البشرية داخل محمية "الإمام تركي"

صحيفة الخليج 365: اعتمد مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عدداً من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.

وتشمل الضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط تنظيم عملية الدخول والعبور، وضوابط تنظيم الرعي، وضوابط تنظيم الصيد المستدام، وضوابط تنظيم أنشطة الزيارة والتخييم والتنزه.

وتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتساقاً مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.

وجاء اعتماد وإقرار هذه الضوابط بعد أخذ المرئيات والملاحظات حيالها ونشرها عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ كما يمكن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتلك الضوابط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية itba.gov.sa .