شكرا لقرائتكم محمد بن عبدالرحمن رئيسًا فخريًّا لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وافق الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، على الرئاسة الفخرية لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقوم على رعاية وتنمية اللاعبين السابقين وأسرهم عبر مجموعة من الخدمات الرعوية والتنموية.

خطوة مهمة

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الكابتن ماجد أحمد عبدالله باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ومستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم الشكر والتقدير للأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود على قبوله للرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: “لقد شرفنا الأمير بقبول الرئاسة الفخرية للجمعية، والذي يشكل خطوة مهمة جدًّا في مسيرة الجمعية، ودعمًا كبيرًا لها لتقدم أفضل الخدمات للاعبين السابقين وأسرهم”، مشيرًا إلى أن “هذه الرئاسة الفخرية جاءت بعد ثماني سنوات من تأسيس الجمعية كأول جمعية من نوعها في القطاع غير الربحي الرياضي”، مضيفًا: “تمكنت الجمعية منذ تأسيسها وعلى مدار ثماني سنواتٍ من تقديم مجموعة من الخدمات في شقيها الرعوي والتنموي والتي تجاوزت الـ100 ألف خدمة سواء للاعب السابق أو أسرته”.

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أصدقاء 2034

وأكد ماجد عبدالله أن رئاسة الأمير محمد بن عبدالرحمن للجمعية فخريًّا تضع على عاتق الجمعية حملًا ثقيلًا في مهمتها بالقطاع غير الربحي الرياضي، مشيرًا إلى أن ذلك دفع بالجمعية إلى إطلاق إستراتيجية (أصدقاء 2034) التي تسعى من خلالها إلى أن تكون مساهمةً بشكلٍ فاعلٍ في المسؤولية الاجتماعية الرياضية، ومشاركة في التطور الرياضي الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030.