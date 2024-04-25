شكرا لقرائتكم لمى السهلي تفوز بجائزة فيصل بن بندر للتميّز والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فازت لمى بنت بندر السهلي بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للتميّز والإبداع، ضمن فئة أفضل خريج جامعي يتصف بأداء متميّز وقدرات إبداعية تفوق تلك الموجودة عند زملائه في المجالات الأكاديمية والمهارية والاجتماعية لعام 2023 على مستوى منطقة الرياض.

دعم وتحفيز

وعقب الفوز، قالت لمى السهلي عبر حسابها بمنصة إكس: بفضلٍ من الله فزت بـ جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميّز والإبداع في فرع التميّز الطلابي فئة الخريج الجامعي، لأصبح ضمن أفضل خريج جامعي على مستوى منطقة الرياض.

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وتابعت: أشكر سمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتحفيزه وتمكينه للمبدعين والمتميزين في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة .. وأسأل الله أن يجعلها رفعةً لي في الدنيا والآخرة.

وختمت بالقول: الشكر موصول للجنة التنفيذية للجائزة على ثقتهم.

تهنئة الكلية

من جهتها، باركت كلية الإعلام والاتصال لـ لمى بنت بندر السهلي خريجة الكلية، فوزها بالجائزة ضمن فئة أفضل خريج جامعي يتصف بأداء متميّز وقدرات إبداعية تفوق تلك الموجودة عند زملائه في المجالات الأكاديمية والمهارية والاجتماعية لعام 2023 على مستوى منطقة الرياض.

وقالت الكلية: إن ذلك يأتي ضمن جهود الكلية التي تستهدف تحفيز طلابها نحو الإبداع والتميّز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وحضر الحفل الذي أقيم يوم أمس الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعددٍ من قيادات وزارة التعليم.