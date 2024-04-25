ابنة حميدان التركي تكشف تطورات جديدة بشأن قضية والدها المسجون في أمريكا

أعلنت أروى ابنة حميدان التركي عن موعد جلسة إعادة النظر في قضية والدها المتهم بـ “إساءة المعاملة” في الولايات المتحدة.

وقالت أروى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يستعد والدي حميدان التركي لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية يوم الخميس القادم 28 أبريل 2024”.

وأضافت: “من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة 8 صباحاً بتوقيت كولورادو – الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض”.

يُذكر أن حميدان التركي قد تم القبض عليه في الولايات المتحدة عام 2005 بتهمة “إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها”.

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