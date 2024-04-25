شكرا لقرائتكم وزارة الحج: تجنبوا الحملات الوهمية والمواقع المزيفة عند التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الحج والعمرة، إلى تجنب الحملات الوهمية والمواقع المزيفة عند التقديم للحج.

القنوات المعتمدة

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها إن التعامل مع القنوات المعتمدة يضمن الفرصة في الحج، ويحفظ الحقوق طوال الرحلة.

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وأضافت الوزارة أن القنوات المعتمدة هي الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك (لحجاج الداخل)، ومنصة “نسك – حج” (لحجاج أوروبا والأمريكيتين وأستراليا وبعض دول آسيا وأفريقيا)، وبعثات وشركات الحج الرسمية.

التسجيل متاح

وقالت وزارة الحج والعمرة في سياق متصل إن التسجيل لحج عام 1445هـ، متاح لمن لم يسبق له الحج وذلك إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7/ 12/ 1445هـ حسب المقاعد المتاحة.

وأشارت إلى أنه لا توجد خاصية إضافة مرافقين في الحج بعد سداد رسوم الفاتورة، ويمكن إتمام عملية الحجز في حجز منفصل.