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تراند اليوم : مصر.. الكشف عن تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال ب 900 مليون جنيه

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)".

وأشارت إلى أن "تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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