شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق , عن افتتاح تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في منطقة المدينة وذلك بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال.

وتبلغ أطوال الطرق بالتقاطع 13.5 كم، ويتميز بوجود 4 مسارات لكل اتجاه، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات المرورية في المنطقة، كما تم بناء جسرين على هذا التقاطع لتحسين حركة المرور وضمان سلامة السائقين.

وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى اختصار زمن الرحلة وتحسين مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الزوار القادمين إلى المسجد النبوي الشريف، وسهولة الوصول للمخططات السكنية والمنطقة الصناعية.

ويعد افتتاح التقاطع المروري على طريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين ترابط شبكة الطرق في المنطقة، ويعكس التزام الهيئة بتحسين البنية التحتية للطرق في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على السلامة والجود.