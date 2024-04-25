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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "عناية" لتعليم الأيتام بمحافظة صوير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير برنامج "عناية"، الذي يهدف إلى تنفيذ برامج دينية، وثقافية، وتعليمية، واجتماعية، وسلوكية، وصحية، لمستفيدي الجمعية من الأيتام من الجنسين.
وجرى تدشين البرنامج في احتفال بحضور محافظ صوير ناصر السهلي، الذي تضمن عرضاً تعريفياً عن البرنامج وتدشينه، وتقديم هدايا للأيتام.
وجرى تدشين البرنامج في احتفال بحضور محافظ صوير ناصر السهلي، الذي تضمن عرضاً تعريفياً عن البرنامج وتدشينه، وتقديم هدايا للأيتام.