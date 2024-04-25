شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "عناية" لتعليم الأيتام بمحافظة صوير والان نبدء بالتفاصيل

تعليم الأيتام

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير برنامج "عناية"، الذي يهدف إلى تنفيذ برامج دينية، وثقافية، وتعليمية، واجتماعية، وسلوكية، وصحية، لمستفيدي الجمعية من الأيتام من الجنسين.وجرى تدشين البرنامج في احتفال بحضور محافظ صوير ناصر السهلي، الذي تضمن عرضاً تعريفياً عن البرنامج وتدشينه، وتقديم هدايا للأيتام.ويعنى برنامج عناية بتعزيز المهارات لدى الأيتام في مراحل عمرية متنوعة، ورفع الوعي السلوكي في الجانب الديني والأخلاقي والاجتماعي والمهاري والأخلاقي على مدى 13 أسبوعاً في ستة فصول، وبإجمالي 156 برنامجاً يقدم على مدى 117 ساعة تعليمية.