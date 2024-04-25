تراند اليوم : بالصور .. الشؤون الإسلامية تكشف تفاصيل اختلاسات كهرباء ومياه في عدد من مساجد جدة

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد في محافظة جدة من خلال بعض ضعاف النفوس.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحال المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.
كما رصدت الفرق الرقابية تعديًا آخر للتيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية، كما تم رصد تعدٍ آخر على مصلى النساء بنفس المسجد حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية، فيما رصدت الفرق الرقابية بالوزارة تعديًا على عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات.
وأضاف أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة.