تراند اليوم : بالصور .. الشؤون الإسلامية تكشف تفاصيل اختلاسات كهرباء ومياه في عدد من مساجد جدة

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد في محافظة جدة من خلال بعض ضعاف النفوس.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحال المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.