تراند اليوم : شاهد.. كاميرا قناة تلفزيونية توثق معركة حامية بين شخصين بجانب مسؤول أمريكي أثناء مقابلة على الهواء في كاليفورنيا

ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو وقوع مشاجرة بين ضابط، وأحد المارة "رجل من أصول أفريقية"، أثناء إجراء رئيس بلدية سان خوسيه مات ماهان مقابلة مع محطة الأخبار المحلية KRON 4 أثناء تواجده في وسط المدينة لحضور افتتاح مطعم في البلدية الواقعة في كاليفورنيا.

في بداية الفيديو، يظهر أحد المشاة وهو يسير بجانب كتف ماهان الأيمن، ويتحدث عبر الهاتف، وأخبر العمدة الرجل أنه في منتصف المقابلة، فقال له الرجل: "نعم يا رجل، أنا أعمل هناك، كنت أتحدث فقط على الهاتف، هل لديك مشكلة؟". حسب الديلي ميل.

حاول أحد أفراد أمن ماهان، وهو ضابط في قسم شرطة سان خوسيه، تهدئة الوضع بينما أصبح الرجل أكثر عدوانية، وتطور الوضع، وتحول إلى مشاجرة في غضون ثوان. وهدد الرجل الضابط وأخبره أنه سيضربه ثم لكمه على رأسه.