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المرور: ضبط 1867 مركبة متوقفة في أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة المرور في مختلف مناطق المملكة 1867 مركبة مخالفة، توقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تؤديه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة.

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ومن ضمنها المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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