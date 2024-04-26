شكرا لمتابعة خبر عن للمرة الأولى .. محمية الإمام تركي تُعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن نجاح جديد لجهود توطين وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض ، والتي أسفرت عن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء .

ويعد هذا هو الظهور الأول للنعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة بعد انقراضه لفترة زمنية تتجاوز الـ 100 عام ، حيث كانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أطلقت برنامجاً لتوطين النعام في أواخر عام 2021 لضمان توفير بيئة طبيعية ملائمة لزوجين من النعام ذو الرقبة الحمراء ، مما نتج عنه تكيف النعام في بيئة المحمية ووضع 12 بيضة للمرة الأولى في ربيع عام 2024 وتفقيس 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء طبيعياً .

وتعمل الهيئة على توفير البيئة المناسبة لإطلاق الأنواع النادرة في بيئاتها الطبيعية وحماية موائلها وزيادة أعدادها ، ضمن جهودها لتنمية الحياة الفطرية وحماية التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي ، بما يشمل العديد من الكائنات النادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام ذو الرقبة الحمراء وغيرها .

وتضم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نحو 138 نوعًا من الكائنات الفطرية ، من بينها غزال الريم والمها الوضيحي والذئب العربي والثعالب والقطط والأرانب البرية وأنواع من الطيور مثل الحبارى الآسيوية والقوبعة والعديد من أنواع اللافقاريات والزواحف .

والجدير بالذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ممتدة على مساحة 91,500 كيلو متر مربع تجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية ، وتزخر بطبيعة خلابة وغطاء نباتي يشمل أكثر من 179 نوعاً نباتياً.