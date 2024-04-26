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في يومها العالمي.. ندوة عن الاستفادة من بيانات "الملكية الفكرية" لتعزيز الابتكار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعقد الهيئة للملكية الفكرية جلسة إرشادية تقدمها عيادات الملكية الفكرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية بعنوان "آليات الاستفادة من بيانات الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار".
وتستهدف الجلسة صنّاع التغيير والمبدعين والمبتكرين، ويمكن التسجيل للمشاركة فيها عبر هذا الرابط.

وصف الورشة

وقالت الهيئة عبر حسابها على إكس: تلعب الملكية الفكرية دورًا أساسيًا في أجندة التنمية المستدامة وحمايتها، وتعزز من الابتكار والإبداع، ما يسهم في تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعمل على حل التحديات المستدامة. للتسجيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الملكية الفكرية (@SAIPKSA)
وتستهدف الورشة التعريف بآلية استخدام قواعد بيانات الملكية الفكرية بشكل فعال، لتعزيز الابتكار، وتحقيق مزيد من التطور والنجاح للمؤسسات والأفراد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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