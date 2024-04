شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. ندوة عن الاستفادة من بيانات "الملكية الفكرية" لتعزيز الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

وصف الورشة

الدمام - شريف احمد - تعقد الهيئة السعودية للملكية الفكرية جلسة إرشادية تقدمها عيادات الملكية الفكرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية بعنوان "آليات الاستفادة من بيانات الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار".وتستهدف الجلسة صنّاع التغيير والمبدعين والمبتكرين، ويمكن التسجيل للمشاركة فيها عبر هذا الرابط.وقالت الهيئة عبر حسابها على إكس: تلعب الملكية الفكرية دورًا أساسيًا في أجندة التنمية المستدامة وحمايتها، وتعزز من الابتكار والإبداع، ما يسهم في تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعمل على حل التحديات المستدامة. للتسجيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الملكية الفكرية (@SAIPKSA)وتستهدف الورشة التعريف بآلية استخدام قواعد بيانات الملكية الفكرية بشكل فعال، لتعزيز الابتكار، وتحقيق مزيد من التطور والنجاح للمؤسسات والأفراد.