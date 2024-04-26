اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. مصري يعتدي بعنف على شاب من ذوي الهمم ويشعل غضب مواقع التواصل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤٠٤٢٦_١٠٢٩٤٦_InCollage - Collage Maker

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر تعدي رجل يدعى السيد عبد السميع، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وأشعل المقطع غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يظهر رجل يمسك عصا خشبية غليظة ويضرب الشاب المعاق بعنف 4 مرات على رأسه وجسده وظهره.

وتداول مغردون هاشتاغ "عايزين حقوأسامة"، وتصدر "التريند"، وسط مطالبات بضرورة معاقبة الجاني. فيما علق محمود خضر، شقيق أسامة، الشاب الضحية من ذوي الهمم، مشددا على أنه لن يترك حق أخيه.

من جهته تحرك المجلس القومي لذوي الإعاقة لتقديم بلاغ خلال الساعات القليلة المقبلة على ما يبدو.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا