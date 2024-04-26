تراند اليوم : شاهد.. مصري يعتدي بعنف على شاب من ذوي الهمم ويشعل غضب مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر تعدي رجل يدعى السيد عبد السميع، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وأشعل المقطع غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يظهر رجل يمسك عصا خشبية غليظة ويضرب الشاب المعاق بعنف 4 مرات على رأسه وجسده وظهره.

وتداول مغردون هاشتاغ "عايزين حقوأسامة"، وتصدر "التريند"، وسط مطالبات بضرورة معاقبة الجاني. فيما علق محمود خضر، شقيق أسامة، الشاب الضحية من ذوي الهمم، مشددا على أنه لن يترك حق أخيه.

من جهته تحرك المجلس القومي لذوي الإعاقة لتقديم بلاغ خلال الساعات القليلة المقبلة على ما يبدو.