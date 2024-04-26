تراند اليوم : الوزير الإسرائيلي "سموتريتش" يعلق على مقترح مصري بشأن "هدنة غزة"

صحيفة الخليج 365: انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مقترح اصري، يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

استسلام كامل لإسرائيل

واعتبر سموتريتش في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".

وذكر الوزير اليميني المتطرف: "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس"، وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".

مقترح مصر

وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.

وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".

وأضافت: "سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بخمسين أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي رهينة، و30 مقابل كل مدني".