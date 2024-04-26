تراند اليوم : بريطانيا: إجراء أول اختبار لدواء ثوري قادر على إيقاف سرطان الجلد والمثانة والرئة والكلى

صحيفة الخليج 365: موقع "سكاي نيوز" البريطاني، أن العلماء بدأوا في اختبار أول دواء من نوعه لعلاج عدة أنواع من السرطان على مرضى بريطانيين.

سيتغير قواعد اللعبة

وقال الخبراء إن الدواء، mRNA سيغير قواعد اللعبة، وقادر على إيقاف سرطان الجلد والمثانة والرئة والكلى.

وأضاف: "الدواء يصمم خصيصا حسب كل شخص، ويهدف إلى إخبار الجسم بالتعرف على الخلايا السرطانية وإيقاف عودة المرض".

ووجدت التجارب، في مرحلتها الثانية، أن الجرعة تقلل بشكل كبير من خطر عودة المرض لدى مصابي سرطان الجلد.

التجارب النهائية

والآن تم إطلاق التجارب النهائية، بقيادة مؤسسة مستشفيات جامعة "كوليدج لندن" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وذكرت "سكاي نيوز" أن الدواء الذي يحقن في الدم، يمكن أن يحفز الجهاز المناعي لمحاربة نوع معين من السرطان لدى المريض.