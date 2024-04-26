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عدن - ياسمين التهامي - نبتة سحرية تخفف التوتر وتعالج اضطرابات النوم وقروح البرد وتقلل عسر الهضم وآلام الصداع

عتبر المليسة من أنواع النعناع اللذيذة كمشروب دافئ وذات فوائد عديدة لكنها قد تكون خطيرة أيضاً.

للمليسة فوائد هامة، فهي لا تقتصر على الفوائد الصحية الجسمانية بل المعرفية والإدراكية أيضاً:

المليسة تخفف من التوتر والقلق

كما أن المليسة تحسن الوظائف الإدراكية، وتعتبر المليسة كعلاج لاضطرابات النوم.

من شأن المليسة عند إضافتها إلى نبات الناردين الطبي أن تعمل على معالجة الأرق واضطرابات النوم.

في دراسةآ في موقع “ساينس دايركت” نتج أن الأطفال الذين تناولوا جرعات من خليط المليسة والناردين أظهروا تحسنا بنسبة 70%-80% من أعراض اضطرابات النوم.

وتساعد المليسة في علاج قروح البرد: قد يساعد المرهم المصنع من المليسة في معالجة قروح البرد، تحديدا عند تطبيقها على موضع القروح، كما أن من شأنها أن تساهم في تقليل مدى توسع وعودة القروح كل مرة من جديد.

كما تعمل على تخفيف عسر الهضم والغثيان:

إن كنت تعاني من آلام متكررة في البطن والغازات فقد يكون تأثير شرب المليسة إيجابي في تحسين عملية الهضم لديك، كما إن شاي المليسة يساعد في معالجة الشعور بالغثيان.

وتقلل المليسة من تشنجات الحيض

يبدو أن الخواص المهدئة التي تتحلى بها المليسة، تفوق مجرد تهدئة المزاج، حيث أنها أيضاً تقلل من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

وأخيراً تخفف من ألم الصداع والأسنان.