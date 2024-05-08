السعودية | مركز التطوع الصحي يكرم جمعية الزهايمر بالتعاون مع منصة التطوع الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهد حفل فريق سفراء التطوع، الذي أقيم في الرياض ، بتنظيم من مركز التطوع الصحي، تكريم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وذلك لجهود الجمعية في تفعيل العمل التطوعي باحترافية، بجانب دعم الفرق التطوعية الصحية وإشراكهم في مبادرات الجمعيه بمختلف المجالات، لخدمة التطوع الصحي في المملكة.

والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ، قد وقعت اتفاقيه تعمل بموجبها في تطبيق اشتراطات وآليات وقواعد الميثاق للتطوع الصحي مع مركز التطوع الصحي ، وتم على اثره إقامة العديد من الورش التطوعيه على مدار السنة .

وقد تم تكريم رئيسة التطوع والعضوية سعادة الأستاذة لجين الخراشي، نظير هذه الجهود التطوعية،حيث تمتلك الجمعية قاعدة إجمالية بعدد 6327 متطوعا ومتطوعة .

وبدورها تتقدم الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس ادارتها وكافة منسوبيها ولجنة العضوية والتطوع بالشكر الجزيل لمنصة التطوع الصحي لتبنيهم هذا المشروع لما للتطوع من دور وأثر هام في ايجاد فرص تطوعية للشباب في تسخير طاقاتهم وامكانياتهم لاستمرار رسالة العمل التنموي.

وتعرض الجمعية من خلال موقعها الإلكتروني استمارة التقديم للتطوع على www.alz.org.sa

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