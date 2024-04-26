تراند اليوم : بعد رصد حالات تسمم غذائي بالرياض.. بالفيديو: " استشاري" يكشف أعراض الإصابة ببكتيريا ال "بوتليزوم"

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الطب الباطني الدكتور، علي بالحارث عن أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا الـ "Botulism"، وذلك بعد رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي في الرياض.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "الحالات التي أصيبت مؤخرا بتسمم غذائي داخل مطعم في الرياض، كانت بسبب ال Botulism، ، وهذه البكتريا تنمو فقط خلال التخزين.

وأضاف، الأعراض تكون مختلفة بالنسبة لهذه البكتيريا، حيث تظهر بسرعة توجهها إلى الأعصاب بداية من الأعلى إلى الأسفل، فتبدأ بالأعين وتشل حركة العين وتؤثر على الأعصاب وتؤدي إلى صعوبة في التحدث وعدم القدرة على البلع، وعدم القدرة على تحريك الأطراف ، كما تؤدي إلى صعوبة التنفس بالإضافة إلى الإسهال والتقيؤ.