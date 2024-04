شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات غير دقيقة.. "الأرصاد" ينفي تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

نفى المركز الوطني للأرصاد صحة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن مستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز الرسمية، مؤكداً أن ما يتم تداوله من بيانات غير دقيقة قد تُسبب البلبلة بين المواطنين. وناشد القحطاني الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً حرص المركز على متابعة وتحديث بيانات الطقس بشكل دوري ونشرها عبر قنواته الرسمية.