تراند اليوم : ‏الصحة تعلن تعافي 6 حالات في واقعة تسمم المطعم بالرياض ومتابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة

صحيفة الخليج 365: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعافي 6 أشخاص من المصابين بحالات تسمم في الرياض.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله".

وأضاف: "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية".

واختتم قائلا: "كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".