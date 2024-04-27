تراند اليوم : توقعات العالم الهولندي تصدق مجددا.. زلزال قوي يضرب هذه الدولة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت

صحيفة الخليج 365: صدقت توقعات العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، مجددا بشأن توقعه حدوث زلزال قوي خلال يومي اليوم السبت وغدا الأحد.

زلزال يضرب تايوان

وحيث ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

ووقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/ السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

ارتدادات متعدّدة

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت غرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

كما سجلت بعد منتصف ليل الجمعة السبت، 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

توقعات العالم الهولندي

وكان راصد الزلازل قد نبه في أحدث تحذيراته، بتغريدة نشرها أمس على حسابه في "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.