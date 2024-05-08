أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، أنّ بريطانيا ستطرد الملحق الدفاعي الروسي في البلاد والذي وصفته لندن بانه "ضابط استخبارات عسكري غير مصرح عنه". وفي تصريح امام البرلمان مخصص "للانشطة المسيئة" التي تنسب إلى روسيا، قال وزير الداخلية أيضًا إنّ عدة املاك روسية على الاراضي البريطانية والتي تشتبه لندن في انها تستخدم "لغايات استخباراتية" ستفقد وضعها الدبلوماسي. بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الروسية "أننا سنرد بشكل مناسب على طرد لندن ملحقنا العسكري".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بريطانيا أعلنت أنّها ستطرد الملحق الدفاعي الروسي بالبلاد وخارجية روسيا توعّدت بالردّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.