خير بحث وشديد ومعن خليل في موضوع الابنية المتصدعة والمشادة بالتعدي على الاملاك الخاصة والعامة ضمن مشروع "اليسار"

إستقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه ، المدير العام لمؤسسة "اليسار" ايلي شديد، ورئيس بلدية الغبيري معن خليل مع وفد من البلدية، حيث تم التداول في موضوع الابنية المتصدعة والمُشادة بالتعدي على الاملاك الخاصة والعامة ضمن منطقة عمل مشروع "اليسار".

وعرض اللواء خير مهمات عمل الهيئة والاشكالات السابقة لابنية مهددة بالسقوط والإشكالات المشابهة في محافظات اخرى.

من جهته، عرض ايلي شديد المراسلات والقوانين التي ترعى عمل مؤسسة "اليسار" وعدم وجود تمويل لتطبيق المشروع المناط بها.

بدوره، شرح الخليل حجم الاشكالات التي تعاني منها بلدية الغبيري وحجم المخالفات والتعديات المتزايدة مع مرور الزمن ، وبحاجة الى ايجاد حلول تعيد الحقوق الى اصحابها وتؤمن السلامة العامة.

وفي الختام، تمنى اللواء خير عقد جلسة بين بلدية الغبيري ومؤسسة "اليسار" لتقديم مقترحات لوزارة الداخلية والبلديات.