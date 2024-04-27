شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور عائض القرني يكشف عن 10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الدكتور عائض القرني عن 10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمون، والتي لم يتحدث عنها أي شخص، ولم يتم تجميعها، وذلك منذ قرابة الـ 100 عام.

وأكد القرني خلال حديثه في برنامج “من إلى”، أن أول خطأ وقعت فيه تلك الجماعة، أنها لم تبلغ رسالة التوحيد بصورتها الكاملة، وانشغلت بالسياسة.

وتابع أنهم كان لديهم رغبة في الوصول للحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحكومية، بدلًا من توحيد الألوهية، ومطلبهم للخلافة، وتمسكهم بهذا الأمر، وتم إراقة الدماء لهذا الأمر.

وأشار القرني أنه كان هناك تمييع عقيدة الولاء والبراء، لمن وافقهم أحبوه، ومن خالفهم مقتوه،وأضاف أنهم قاموا بتمييع الوطنية، وجعل الأرض كلها وطن.

وأردف أنه لو كان عمر بن الخطاب بيننا، وكان حاكمًا وليس إخوانيًا لمقتوه، كما أنهم كانوا يهونون من العلم الشرعي، وانشغلوا بالسياسة والبرلمان، والانتخابات.

واختتم حديثه أنهم كانوا يتفقون مع المد الصفوي، وذلك لو على حساب أهل السنة والجماعة، كما أنهم لم يعترفوا بأخطائهم، كما أنه دعاهم لحل نفسهم، بكل شجاعة، لأنهم وصلوا لطريق مسدود.