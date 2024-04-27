الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التصريحات الإعلامية عن تأثر ⁧‫المملكة‬⁩ بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة.

ونوّه أن مستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

‏وقال القحطاني بضرورة عدم الانسياق وراء هذه البيانات، مؤكدا على وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.