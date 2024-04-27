شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بسيط لعلاج الأنفلونزا والسعال والبرد وحكة الحلق وللتخلص من القشرة وحكة فروة الرأس .. طريقة التحضير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشروب بسيط لعلاج الأنفلونزا والسعال والبرد وحكة الحلق وللتخلص من القشرة وحكة فروة الرأس .. طريقة التحضير

الكركم هو أحد التوابل الأكثر استخدامًا في المطبخ، حيث يضيف للطعام لونًا ساطعًا مما يجعله جذابًا بصريًا، ويشتهر الكركم بفوائده الصحية وخصائصه الطبية التي لا حصر لها، حيث يحتوي على مركب يسمى الكركمين وهو ليس مسئولاً فقط عن اللون الأصفر المشرق للكركم ولكن أيضًا عن خصائصه المضادة للأكسدة، ولا تقتصر فوائد الكركم على المطبخ فقط، فهناك استخدامات فريدة لهذا النواع من التوابل ستفاجئك، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

علاج للأنفلونزا

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات والفيروسات، يعد الكركم مكونًا قويًا يساعد في علاج الأنفلونزا، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب واحد من الحليب الساخن، ثم أضف القليل من الفلفل الأسود وتناوله مباشرة قبل النوم، في غضون يومين، ستتحسن كثيرًا، وهذا الخليط فعالًا أيضًا لعلاج السعال والبرد وحكة الحلق.



اضافة الكركم للحليب اضافة الكركم للحليب



تطهير الجروح

يشتهر الكركم بخصائصه العلاجية وهو علاج مرغوب فيه لتطهير الجروح وعلاجها، أولاً نظف الجرح برفق بالماء والصابون، ثم جففي المنطقة ورشي عليها القليل من الكركم، قُم بتغطية الجرح بضمادة، لن يؤدي استخدام الكركم إلى منع العدوى فحسب، بل سيعالج الجرح أيضًا.

محاربة الآفات

إذا كنت تعانى من انتشار بعض الآفات على النباتات في منزلك، يمكنك استخدام الكركم بعد خلطه بالماء، ثم وضع الخليط في زجاجة رذاذ، وقم برش هذا المحلول مباشرة على النباتات وخاصة المنطقة الموبوءة بالآفات، كرر الأمر نفسه لمدة 3-4 أيام لدرء الآفات تمامًا.



علاج قشرة وحكة فروة الرأس

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس في كثير من الأحيان والتي تسبب حكة في فروة الرأس، فقط أضف ملعقة كبيرة من الكركم مع 4 ملاعق كبيرة من زيت زيتون ثم ضعه على فروة رأسك ودلكها بلطف ثم تركه لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بشامبو خفيف، وقم بتكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظ تغييرًا جذريًا.

علاج الحروق

يحتوي الكركم على بعض الخصائص العلاجية المذهلة التي يمكن أن تعالج الحروق بكفاءة، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج وتطبيق هذا الخليط على المنطقة المحترقة، اتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه برفق بالماء وامسحي بمنشفة، كرر هذا مرتين في اليوم، تأكد من استخدام جل الصبار الطازج، لأن جل الصبار التجميلي قد يزيد من تهيج الجلد.