تراند اليوم : شاهد.. حفل زواج شاب سعودي من فتاة يابانية.. ووالد العروس يؤدي العرضة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو،زواج شاب سعودي من آل الغانمي من فتاة يابانية من آل ساتشيسوكا.

وأظهر الفيديو المتداول، لقطات من حفل زفاف العروسين بحضور أقاربهم وعدد من المعازيم.

وأبان الفيديو، العريس ووالد العروس وعدد من المعازيم وهم يؤدون العرضة.