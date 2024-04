شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل#جامعة_أم_القرى:

تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)

في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات

على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد pic.twitter.com/IIKldODLxy — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 27, 2024

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في الجامعة وتحويلها -عن بعد-.يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status:تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظاتعلى أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها... بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.