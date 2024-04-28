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تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في الجامعة وتحويلها -عن بعد-.
يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status:
تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)
في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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