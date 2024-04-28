شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في الجامعة وتحويلها -عن بعد-.
يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status:
تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)
في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status:
تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)
في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)
#عاجل#جامعة_أم_القرى:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 27, 2024
تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ (الأحد)
في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد pic.twitter.com/IIKldODLxy
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرىوأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.