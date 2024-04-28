تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الفنانة هيفاء حسين على محاولة نفي زوجها مرضها وفقدان صوتها

صحيفة الخليج 365: ردت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين زوجها على اتهام زوجها حبيب غلوم لها بأنه روجت شائعة بشأن مرضها واحتمال فقدانها صوتها.

كذب

وقالت هيفاء:"اللي زعلني أنه طلع في لقاء، وقال هيفاء طلعت وتكلمت على السوشيال ميديا، كأني ظهرت قدام الناس كاذبة، وبعض الحسابات على السوشيال ميديا، كل واحد فبرك الموضوع، وكتبوا حبيب غلوم يكشف كذب هيفاء حسين".

إشاعة

وتابعت:"كانت كبيرة في حقي وزعلت منه وايد، لأنه كان ممكن ينقل الموضوع بطريقة غير الطريقة التي تحدث بها، يمكن مضايق مني ولا زعلان، وحبيب قال أن أنا اللي طلعت الإشاعة،أنا مستحيل أكذب".

تصريحات الزوج

وكان حبيب غلوم قال في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني:" أول حاجة عملتها زي ما بيعمل أي فنان، بدأت تقول فانزاتي وعنزاتي - وكأنهم مسؤولين عنها- وقالت أنا هفقد صوتي".