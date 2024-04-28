تراند اليوم : بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلازل تضرب 3 دول في يوم واحد 

صحيفة الخليج 365: ضربت زلازل، تايوان واليابان وإندونيسيا في يوم واحد، بعدما حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة يوم الجمعة، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين.

وضرب زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية أمس السبت، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي إم كي جي".

وقال مراسل وكالة "فرانس برس"، إن الزلزال الذي قالت "بي ام كي جي" إنه وقع على عمق عشرة كيلومترات، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.

وقبل ساعات من زلزال إندونيسيا، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أمس السبت، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز جزر بونين في اليابان، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وبدأت سلسلة الزلازل، بـ10 هزّات على الأقلّ ضربت تايوان في الساعات الأولى من صباح أمس السبت بلغ أقواها 6.1 درجة، وفق الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي توقعه وحذر منه هوغربيتس.

ووقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر؛ ثم تلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت غرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.