تراند اليوم : تصل إلى 40 ألف ريال.. بالفيديو: "طبيب" يكشف عن قيمة رواتب الأطباء المقيمين في المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور وائل الماجد عن قيمة رواتب الأطباء في المملكة، مشيرا إلى أن المستشفيات الحكومية لديهم سلم للرواتب خاص بهم.

وقال:" هناك راتب للطبيب المقيم، والاستشاري، فنجد راتب الطبيب المقيم في السعودية يتراوح بين 18 و20 ألف ريال، وراتب الطبيب الاستشاري يتراوح بين 35 إلى 40 ألف".

وأضاف:" في المنشآت الطبية الخاصة الراتب يختلف تماما، حسب كمية العمليات والعمل في العيادات، بالمتوسط على كل عيادة من 1500 إلى 2000، وبعض الأطباء يكون لديه عيادتين أو 3 أو 4 عيادات، بالإضافة إلى أجر العمليات".