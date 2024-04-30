تراند اليوم : شاهد.. لحظة قتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لحظة قتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص على أيدي مسلحين في وضح النهار على خلفية علاقة بزعيم عصابة حاول إخفاء علاقتهما.

ووثقت كاميرات المراقبة، شخص مجهول وهو يتسلل إلى مطعم ويطلق النار على لاندي باراجا جويبورو، 23 عاما، بينما كانت تتحدث مع رجل آخر.

وأطلق المهاجم الملثم النار سريعا باتجاه باراجا والرجل الذي معها، قبل أن يطلق جولة أخرى من الرصاص على المرأة وهي مستلقية على الأرض.

وبقى المهاجم الثاني على أهبة الاستعداد عند باب المطعم، ثم فر كلا المهاجمين من مكان الحادث. وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق، وتعمل على كشف الدافع وتحديد هوية المعتدين المسؤولين.

وكانت باراجا متسابقة سابقة في ملكة جمال الإكوادور، وقد مثلت مقاطعة لوس ريوس في عام 2022.