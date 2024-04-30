شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة زعماء العالم لتبني مسار السلام.. الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أعماله والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.