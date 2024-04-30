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إنجاز استثنائي.. حصول 16 مطارا سعودياً على اعتماد تجربة العميل في 2024

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة تجمع مطارات الثاني، إنجازًا جديدًا ضمن منجزات منظومة الطيران المدني، وذلك بحصول 16 مطارًا من مطاراتها على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل (ACEA).
ويأتي الإنجاز نتيجةٍ للجهود المستمرة من الهيئة العامة للطيران المدني على مستوى التنظيم والرقابة، تتويجًا لجهود شركة تجمع مطارات الثاني على المستوى التشغيلي لتقديم أرقى الخدمات وأفضل التجارب للمسافرين. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الاستراتيجية الوطنية للطيران

وعبر الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي عن سعادته بالإنجاز، مؤكدًا أن الشركة ركزت على ثلاث مجالات رئيسية تتضمن فهم العميل، وبناء استراتيجية واضحة قائمة على احتياجات المسافر، وقياس مدى التحسن عن طريق تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في جميع مناطق رحلة المسافر، ما أثمر عن الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل.
ونوّه مسرحي بالتزام شركة تجمع مطارات الثاني بالتحسين المستمر لتجربة المسافرين وسعيها نحو تحقيق كافة الأهداف التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لكافة المساهمين في الإنجاز، مؤكدًا مواصلتهم لحصد المزيد من التفوق والامتياز في تحسين تجربة السفر عبر المطارات.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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