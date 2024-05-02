تراند اليوم : العالم الهولندي يحذر من زلزال خلال الأيام القادمة.. ويكشف عن مكان حدوثه

صحيفة الخليج 365: حذر الخبير الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، من زلزال خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية قادمة".

وأشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها ستكون في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS" وهو معهد يرأس الخبير المثير للجدل حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي.

الجدير بالذكر غرد فرانك هوغربيتس بشأن نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها. إلا أنه بعد ساعات من تغريدته، ضربت زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا لتصدق توقعاته.