تراند اليوم : "الخارجية" تعلن عن وظائف شاغرة.. وتوضح التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في (بعثات المملكة في الخارج) بمسمى (مشرف مباني).

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة تشمل هندسة كهربائية، وهندسة مدنية، وهندسة ميكانيكية.

وأشارت إلى أن المزايا المالية تتضمن أجر شهري، وبدل سكن، و تأمين طبي، وتذاكر سنوية، و بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، وبدلات أخرى.

وأبانت أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/11/01هـ الموافق 2024/05/09م، مشيرة إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا )