تراند اليوم : شاهد: أول فيديو لإرسال بريطانيا أول دفعة من طالبي اللجوء إلى رواندا

ترجمة حصرية: أعلنت بريطانيا عن ترحيل أول طالب لجوء إلى رواندا، بموجب "برنامج طوعي" يتيح للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم فرصة الانتقال إلى رواندا، مقابل مبلغ مالي.

واتضح أن هذا الرجل، الذي لم تُحدد هويته، هو أول شخص ينتقل طواعية إلى رواندا بعدما عُرض عليه مساعدة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، وجرى إرساله على متن رحلة تجارية إلى العاصمة الرواندية كيغالي.

وكانت الحكومة البريطانية، قد تبنت خلال الأسبوع الماضي، قانونا يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، بحسب "ديلي ميل".