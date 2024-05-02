تراند اليوم : شاهد.. شاب "كويتي" يكشف عن أحذية رياضية في الأسواق مصنوعة من جلد الخنازير

صحيفة الخليج 365: كشف شاب كويتي عن أحذية رياضية في الأسواق مصنوعة من جلد الخنازير.

وقال خلال الفيديو: " شباب أنا الحين في "نيو بالانس" في إندونيسيا وتوجد أحذية مصنوعة من جلد الخنازير"، لافتا إلى أن هذه الأحذية توجد في الكويت.

وأثار المقطع حالة من التفاعل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "

طيب عادي نص الماركات عندهم لاينات لأشياء محرمة عندنا موب شي جديد؟ أهم شيء نأخذ اللي نبي ونترك اللي مانبي وموب لنا".

وتابع مغرد: "حرم أكله ولم يحرم جلده أو أي استخدام غير الأكل". وأضاف مغرد: "وش المشكلة جلد خنزير في الشرع ممنوع أكله مو ممنوع لبسه".