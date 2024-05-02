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عدن - ياسمين التهامي - وصفة القرنفل السحرية لتطويل الشعر وتكثيفة بطريقة جنونية ووقف التساقط وتنعيمه من أول يوم
يسبب الشعر القصير الإحراج للكثير من النساء وخاصة عند تواجد الفراغات في فروة الشعر لذلك بحث هؤلاء عن طرق طبيعية لتطويل الشعر فكان الفازلين هو الحل المثالي حيث، يعد الفازلين أحد المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وتساعد على تطويله وتكثيفه وإنبات الفراغات فتعمل على إنبات جذور الشعر، لذلك هي من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر، وسوف نوضح لكم طريقة استخدامه من خلال المقال التالي.معلقة كبيرة من الفزلين.
معلقة كبيرة من القرنفل المطحون.
معلقة كبيرة من اكليل الجبل المطحون.
معلقة من زيت الزيتون.
معلقة من زيت الخروع.
طريقة تحضير الوصفة:
تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ونوضحها لكم من خلال الأتي.أحضري وعاء وضعي به المكونات الجافة من القرنفل والروزماري.
قلبي المكونات بشكل جيد.
أضيفي عليهم باقي المكونات الدهنية.
قلبي المكونات حتى تمتزج تماما.
قومي بوضع الخليط على فروة الشعر.
اعملي على تدليك فروة الشعر بشكل جيد.
ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعتين.
قومي بغسل الشعر بواسطة الماء والشامبو سوف نلاحظ مدى تطويل الشعر والتخلص من الفراغات.الطريقة الثانية لتطويل الشعر
يمكن أن نقوم باستخدام حبة البركة في تطويل الشعر، حيث تكون حبة البركة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتنشيط الدورة الدموية وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال الآتي.
معلقة من ورق الغار المطحون.
معلقة من حبة البركة المطحونة.
معلقة كبيرة من الفزلين.
معلقة كبيرة من زبدة الشيا.
معلقة كبيرة من زيت الخروع.
معلقة كبيرة من زيت القرنفل.
طريقة التحضير:احضري وعاء وقومي بوضع جميع المكونات به.
أمزجي المكونات بشكل جيد حتى تختلط تماما.
قومي بوضع الخليط على فروة الشعر.
دلكي فروة الشعر بواسطة أصابع اليد.
لفي الشعر وضعي عليه بونيه.
أتركيه لمدة ساعتين.
أغسليه بالماء وسوف نلاحظ مدى تطويل الشعر والتخلص من الفراغات من أول استخدام للوصفة.يمكن تطويل الشعر بخلطة عصير البقدونس قومي بوضع البقدونس في ماء مغلي ثم قومي بتصفية الخليط واتركيه جانبا ثم أضيفي ليه ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع زيت الزيتون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ثم اخلطيهم معا حتي تحصلي على خليط متماسك ثم ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمده نصف ساعه ستلاحظين أن الشعر أصبح طويل وناعم وصحي