شكرا لمتابعة خبر عن والدته لم تكن في وعيها بالمستشفى خلال رمضان الماضي فهل عليه القضاء.. الشثري يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري شخص بشأن أن والدته لم تكن في وعيها بالمستشفى خلال رمضان الماضي، والآن ماتت فهل عليه القضاء عنها.

وقال الشثري أن الأيام التي يتعرض فيها الشخص إلى غيبوبة فلا يجب عليه قضائها أو إخراج فدية أو كفارة.

وأضاف الشثري بأن الأيام التي يكون فيها الشخص واعي ولكن يعاني من مرض يجعله غير قادر على الصيام، فلابد من إطعامه مسكين عن كل يوم، ولكن لا يمكن لأحد الصلاة مكان شخص آخر.