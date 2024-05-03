تراند اليوم : شاهد.. تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأميركي المشترك في الظهران

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة "الإخبارية"، تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأميركي المشترك "درع الوقاية 4" في قيادة المنطقة الشرقية بالظهران.

وأظهر الفيديو، تنفيذ الوحدات المشاركة تدريبات ميدانية لاختبار جاهزية استجابة الخطط الوطنية في مجال أسلحة التدمير الشامل، وقياس مدى فاعلية تبادل البلاغات والمعلومات أثناء تنفيذ التمرين، والتنسيق المشترك لأعمال الاستجابة الميدانية بين الجهات المشاركة.