أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا كريمًا بمنح الجنسية السعودية لرجل وزوجته و 14 من أبنائهما في مدينة حائل. شمل الأمر الملكي الكريم “زبون طلب معجل الشريفي الشمري” وزوجته “فاطمة مظهر معجل الشريفي الشمري” وأبناءهم: مريم هاجر حفصة عبد الإله أحمد رقية نقا نداء أنوار برزان رجاء فريال منيرة مطلب



كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لرجل وزوجته و14 من أبنائه في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.