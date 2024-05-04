السعودية | ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة

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ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة

انطلق اليوم، ملتقى الصقارين 2024, الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)؛ بهدف استدامة هواية الصقارة وما يختص بها من فعاليات ومسابقات ومبادرات.

وأعلن النادي خلال الملتقى عن الفعاليات التي يستعد لإقامتها خلال العام 2024، ومن أبرزها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور (5 – 24 أغسطس)، ومزاد نادي الصقور السعودي (1 أكتوبر – 15 نوفمبر)، ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي (10 – 19 أكتوبر)، وسباق الملواح (14 – 19 أكتوبر)، وكأس نادي الصقور السعودي (13 – 20 نوفمبر)، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (28 نوفمبر – 14 ديسمبر)، وكأس العلا للصقور والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بفعاليات نادي الصقور السعودي، ومشاركة مجتمع الصقارين في مجالات تطوير السباقات والخدمات التي يقدمها النادي، وإتاحة الفرصة للصقارين لطرح مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية.

وفي كلمته خلال ملتقى الصقارين، أكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، أن هذا الملتقى جاء لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل النادي لخدمة الصقارين ودعم هذه الهواية، بهدف تطويرها والارتقاء بها، ومن هذه الجهود إطلاق برنامج (هدد) لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية، حفاظاً على السلالات النادرة من الانقراض، وجهود النادي للتعريف بهواية الصقارة بالمملكة ونشر الوعي بأهميتها كإرث ثقافي فريد، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية.

وأضاف أن نادي الصقور السعودي تمكّن من تحويل فعاليات نادي الصقور السعودي إلى عامل جذب سياحي وترفيهي فريد، من خلال إقامة فعاليات ثقافية وتراثية تعرّف بالصقارة، وإقامة فعاليات وجوائز تجذب أفضل الصقارين من جميع أنحاء العالم، تسهم في خدمة الصقار، واستدامة هوايته جيلاً وراء جيل.

وعقب الكلمة، انطلقت ورشة العمل الأولى تحت عنوان (فحص المنشطات) شُرحت خلالها آلية فحص المنشطات في المهرجانات التي تجري وفق أفضل المعايير الدولية، حيث يلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يُعدُّ إجراءً إلزاميًّا للصقور الفائزة، يُجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح، وشهد الملتقى ورشتي عمل حول التعريف بأجهزة قياس السرعة، والشروط والأحكام والتسجيل.

يذكر أن نادي الصقور السعودي يسعى إلى جمع الصقارين تحت رابطة واحدة، ويعمل على التنمية الثقافية والتعريف بهذا الإرث العريق، من خلال الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمزادات, التي تحافظ على هواية الصقور، وترسخ قيماً ومفاهيم ثقافية وبيئية واقتصادية، حيث تنسجم أهداف النادي مع رؤية السعودية 2030، وذلك في تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية بالمملكة، وحماية الصقور وإحياء الهوايات المرتبطة بها، ونقل هذه الهواية العربية الأصيلة إلى الأجيال القادمة.