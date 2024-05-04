شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول سابق بالغرفة التجارية: يجب زيادة عدد مراكز صيانة السيارات بالمناطق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس لجنة السيارات سابقا في الغرفة التجارية بالشرقية، يوسف الناصر، إن تكلفة الصيانة وقطع غيار السيارات في المملكة مرتفعة مقارنة بدول الجوار.

وأكد رئيس لجنة السيارات السابق أن هناك فرق بين تكلفة الصيانةوقطع الغيار في المملكة والدول المجاورة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وحث وكلاء السيارات على زيادة أعداد مراكز الصيانة في المناطق، مشيرا إلى أن وجود مركز واحد بالمنطقة لا يكفى مشددا على ضرورة زيادة أعدادها طالما أن مثل هذه المراكز تربح بشكل كبير.

قال رئيس لجنة السيارات سابقا في الغرفة التجارية بالشرقية، يوسف الناصر، إن تكلفة الصيانة وقطع غيار السيارات في المملكة مرتفعة مقارنة بدول الجوار.