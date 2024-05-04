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مسؤول سابق بالغرفة التجارية: يجب زيادة عدد مراكز صيانة السيارات بالمناطق.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال رئيس لجنة السيارات سابقا في الغرفة التجارية بالشرقية، يوسف الناصر، إن تكلفة الصيانة وقطع غيار السيارات في المملكة مرتفعة مقارنة بدول الجوار.

وأكد رئيس لجنة السيارات السابق أن هناك فرق بين تكلفة الصيانةوقطع الغيار في المملكة والدول المجاورة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وحث وكلاء السيارات على زيادة أعداد مراكز الصيانة في المناطق، مشيرا إلى أن وجود مركز واحد بالمنطقة لا يكفى مشددا على ضرورة زيادة أعدادها طالما أن مثل هذه المراكز تربح بشكل كبير.

قال رئيس لجنة السيارات سابقا في الغرفة التجارية بالشرقية، يوسف الناصر، إن تكلفة الصيانة وقطع غيار السيارات في المملكة مرتفعة مقارنة بدول الجوار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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