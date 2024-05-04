تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص " يكشف عن أهم أسباب إغلاق وفشل مشروعات المطاعم

صحيفة الخليج 365: كشف مستشار في المشاريع التجارية " خالد الشليل " عن أهم الأسباب لعمليات الإغلاق والفشل لمشروعات المطاعم .

الانصدام بالواقع

وقال الشليل خلال لقاء مع برنامج " ياهلا" : من أهم الأسباب لفشل مشروع المطاعم ، أن يكون لدى الرواد الجدد للمطاعم صورة ذهنية وانطباع أو حتى تجربة ثم ينصدم بالواقع .

وأضاف: لذلك عندما يأتيني شباب يريدون فتح مطعم ، ويأخذ الشاب من البنك قرض بـ 600 ألف ريال ، أول سؤال له يكون " شو تفكر " ، فيقول " أجيب عمال وأروح وآجي عليهم " ، كده يسرقونك ، والمصريين عندهم كلمة جميلة " المال السايب يعلم السرقة" .

عدم دراسة السوق

وتابع: يدخل الشباب بدون دراسة السوق بس عنده شغف ، وأيضا الإهمال ، فإهمال المشروع نتج عنه سرقات من العمالة ، بنسبة 99,9% وهذه ليست مبالغة ، وتكون سرقات مباشرة من الكاش أو من التوريد للمواد والمشتريات .

المدخلات الشهرية والمبيعات

وواصل: أنا ما أتحدث نظريا أنا يأتيني استشارات شبه أسبوعية ، وهناك سرقات ولغة الأرقام ما تكذب ، يعني أنت مدخلاتك لهذا الشهر 200 ألف ومبيعاتك بـ 160 ألف ، والشهر الثاني مدخلاتك 200 ألف ريال ، ومبيعاتك 130 ألف ، كيف نزلت ؟ .. ياتوريني مواد في المستودع ما بيعت ، ياتوريني ياها مرمية في الزبالة في هدر .

وأردف: اكتشفنا بالأخير أن المدير بالمطعم يحمل فواتير مطاعم تابعة لأحد أبنائه ويجيبها لهذا المطعم . مٌضيفا: هذه لغة أرقام ما يمكن هدر 5 % أو 7% ، ممكن أقبل الهدر أول أسبوع أو أسبوعين ، ممكن يكون غبار أو مباراة كبيرة فما ينزل الناس للشوارع ، هذا جائز ولكن مو كل يوم ، أنت كده عندك مشكلة صايرة .