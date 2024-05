شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نرصد إصابات بأعراض جديدة في واقعة التسمم الغذائي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

التسمم الغذائي

أعلنت وزارة الصحة بأنها لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، كما أوضحت أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 سعوديين و6 غير سعوديين.وكشفت "الصحة" في بيان، اليوم السبت، أن 50 شخصا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي.وبينت بأن 43 حالة من العدد الإجمالي قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و11 حالة منومة بالأجنحة و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة. تكشف تطورات واقعة : إغلاق معمل المنشأة وجميع فروعهاللمزيد: — صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت "الصحة" إلى أن كافة الحالات قد ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، كما أشارت إلى أن تضافر جهود كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة أثمر عن السيطرة على التفشي، وأنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية للحالات المنومة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.وتهيب الصحة بضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.