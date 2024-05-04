تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة والشرقية والرياض.

محمد يوسف

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